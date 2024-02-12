Средняя стоимость бензина А-95 по стране выросла на 13 копеек.

С 5 по 12 февраля сети среднего и низшего ценового диапазона начали повышать розничные цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 по стране выросла на 13 коп., до 50,85 грн, пишет enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Бензин А-95 больше всего подорожал в сетях VostokGaz и "Фактор" – на 1 гривну, до 48,49 и 48,50 грн за литр соответственно. Дизельное топливо больше всего подорожало в сети "Укрнафта" – на 1 гривну, до 49,90 грн за литр.

На 50 копеек выросла стоимость горючего в сетях Chipo и VST: цена на бензин марки А-95 выросла до 50,02 и 50,40 грн за литр, дизтопливо – до 49,85 и 49,70 грн за литр соответственно.

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Сеть АЗС Shell увеличила цены на все виды горючего в пределах 50-60 копеек. Бензин марки А-95 отныне стоит 53,85 грн за литр, премиальный А-95+ – 57,49 грн за литр, а дизельное топливо – 53,99 грн за литр.

В сети "Авиас" бензин А-95 подорожал на 44 копейки, до 48,51 грн за литр. Дизельное топливо подорожало на 81 копейку, до 48,77 грн за литр.

"БРСМ-Нафта" увеличила стоимость литра бензина марки А-95 на 7 копеек, до 48,13 гривни, а дизельного топлива – на 29 копеек, до 47,78 гривни за литр.

Остается значительной разница между ценами в высшем и низшем диапазонах. Разница в цене на бензин А-95 составляет 7,17 гривни, дизтоплива – 7,13 гривни.

Ситуация с ценами на топливо

Росту цен на топливо способствовала восходящая динамика цен на топливо в мелкой группе. По данным аналитиков, борьба за клиента на фоне низкого спроса все равно продолжает удерживать розничные цены на топливо от повышения у части операторов.

Ранее УНИАН писал, что в течение недели, с 5 по 9 февраля средняя стоимость сжиженного газа в розничных сетях уменьшилась на 52 копейки, до 26,78 грн за литр.

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