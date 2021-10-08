По словам министра энергетики, из-за значительного роста цен на газ Украина потеряла производителей электроэнергии из голубого топлива.

Цена энергетического угля в мире преодолела рекордную отметку в 300 долларов за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Уже сегодня цена энергетического угля впервые в истории преодолела историческую отметку 300 долларов за тонну. Газ на TTF в Нидерландах недавно достиг отметки 2 тысячи долларов. А цена на электричество в соседних странах очень выросла, если перевести в гривни, то это почти в 4 раза, и на сегодня киловатт стоит от 10 до 12 гривен", - сказал он.

Среди причин такого роста, Галущенко назвал вопрос политического давления, "Северного потока-2", "Турецкого потока" и вообще вопросы, когда газ используется как оружие.

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По его словам, на Украину это повлияло следующим образом: из-за значительного роста цен на газ Украина потеряла производителей электроэнергии из голубого топлива, газовые ТЭЦ уменьшили выработку.

"Таким образом, это потеря в энергосистеме три тысячи мегаватт установленной мощности", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, по информации Галущенко, в Украине на складах ТЭЦ и ТЭС 846 тысяч тонн угля, это ниже, чем запланированные показатели, но наверстать планируется за счет импорта.

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Автор: Анна Бредихина