Последний раз фьючерсы на нефть поднимались выше отметки $92 за баррель 7 октября 2014 года.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1% — до $92,09 за баррель.

Об этом сообщает Investing.

Последний раз цена Brent поднималась до отметки $90 в 2014 году. 1 октября 2014 года стоимость Brent поднялась до отметки $95, 54.

За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $89,38 по состоянию на 1 февраля 2022 года.

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Цены на нефть: