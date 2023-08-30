По состоянию на 12:46 по Киеву нефть марки Brent стоила $85,35 за баррель.

Цены на нефть 30 августа продолжили рост. Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 37 центов, или 0,46%, до 81,53 доллара. Запасы нефти в США сократились примерно на 11,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 25 августа, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти.

Аналитики объясняют, что большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США является положительным для нефтяного рынка, поскольку свидетельствует об устойчивом спросе.

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Согласно данным Investing, по состоянию на 12:46 по Киеву нефть марки Brent стоила $85,35 за баррель, а нефть марки WTI - $81,73 за баррель.

Что происходит с ценами на нефть

По состоянию на 9 августа 2023 года американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 21 цент, или 0,2%, до 82,71 доллара.

Цены на нефть начали резко снижаться на опасениях по поводу медленного роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

23 августа 2023 года октябрьские цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за баррель.

24 августа 2023 года цены на нефть стабилизировались после предварительного снижения, вызванного нелестными экономическими данными из ключевых экономик. Нефть марки Brent поднялась в цене на 6 центов, или 0,1%, до 83,27 доллара за баррель до 08:55 GM. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 4 цента, или 0,1%, до 78,93 доллара за баррель.

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