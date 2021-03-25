Неизменная цена на электричество до 1 мая предусмотрена для ряда потребителей.

Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 гривни за кВт-ч до 1 мая.

Читайте такжеУкраинцев с апреля переведут на новые тарифы на газ: сколько заплатимСоответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, кроме бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно в общежитиях, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности, а также в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях, на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).

Воспользоваться фиксированным тарифом смогут также дачные и дачно-строительные кооперативы, садовые товарищества, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение территории.

Кроме того, Кабмин отнес к категории потребителей, получающих электричество по фиксированной цене, юридических лиц – собственников жилья для внутренне перемещенных лиц и религиозные организации для удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

Согласно постановлению правительства, при наличии двухзонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 7:00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках уплачивается полная цена.

Что этому предшествовало

24 марта Кабмин анонсировал принятие решения о том, что цена на электроэнергию для населения в Украине с 1 апреля останется неизменной - на уровне 1,68 гривни за кВт-ч.

28 декабря 2020 года Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

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Автор: Анна Бредихина