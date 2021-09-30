Цена октябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures превысила $1100 за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе продолжает расти. Сегодня, 30 сентября 2021 года, цена ближайшего октябрьского фьючерса на газ на TTF пробила отметку в $1100 за тысячу кубов.

Об этом говорится в сообщении биржи ICE Futures.

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За сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах, который является главной газовой площадкой Европы, составило $759 за тысячу кубометров.

Что ждет Украину:

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

"Сейчас мы побили исторический максимум цены... идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.

Как менялась цена:

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.

В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.

10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.

Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.

14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.

15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

20 сентября 2021 года спотовые цены на газ в Европе, после временного снижения, возобновили рекордный рост и достигли почти 73 евро за мегаватт-час.

28 сентября 2021 года цена газа в Европе взлетела до четырехзначных цифр.

29 сентября стоимость газа TTF достигала 91,845 евро за МВт-ч или $1102 за тысячу кубометров. Цена газа преодолела исторический максимум, установленный в марте 2018 года. Тогда рекордная стоимость составила $969 за тысячу кубометров.

Автор: Елена Коваленко