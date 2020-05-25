Ценам на газ в Европе пророчат падение до минусовых значений
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений.
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Об этом сообщает РБК.
"Если предложение на рынке останется высоким по мере заполнения хранилищ, мы, возможно, увидим отрицательные цены в какой-то момент", - сообщил агентству один из трейдеров на европейском рынке газа.
Отмечается, что издание проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в прошлом месяце впервые в истории торговались ниже нуля. Нулевые или отрицательные цены будут означать, что продавцы газа в Европе будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать, чтобы его забрали.
Рыночные котировки газа в Европе важны, потому что 57% экспортного портфеля "Газпрома" реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских торговых площадках.
Рынок газа подчиняется сезонным трендам: потребление всегда идет вниз весной, что приводит к росту запасов. Но сейчас действует мощный дополнительный фактор снижения спроса - коронавирус, и запасы накапливаются быстрее.
По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля.
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