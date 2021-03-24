Анна Бредихина

Для предотвращения резких рыночных скачков цен на газ для населения правительство заставило поставщиков этого ресурса зафиксировать тариф на год.

До 25 апреля все компании, которые намерены продавать голубое топливо украинским домохозяйствам, должны на своих сайтах опубликовать новые тарифы, которые будут действовать с 1 мая и до конца апреля 2022 года.

Пока еще все нюансы функционирования рынка газа в новых условиях, а главное - сами цены неизвестны, поскольку национальный регулятор Национальная комиссия по тарифам окончательно не утвердила эти правила.

Зафиксированные на 12 месяцев тарифы неприятно удивят граждан

Тенденция не спадающей оптовой стоимости природного газа в Европе и в Украине, уже сейчас позволяет прогнозировать, что зафиксированные на 12 месяцев тарифы неприятно удивят граждан.

Несмотря на скорое повышение температуры воздуха с приходом настоящей весны, а значит, снижение спроса на энергоресурсы, цена голубого топлива в Европе держится вблизи максимальных значений для последних лет.

В январе средняя стоимость импортируемого в Украину газа составила 250 долларов, а годом ранее она находилась на уровне 175 долларов, то есть, рост составляет 40 процентов.

Традиционно период после завершения отопительного сезона - с апреля по сентябрь - на газовом рынке Европы и Украины называется «низким сезоном», поскольку цены на ресурс опускаются более чем в два-три раза. Соответственно, дешевле получают газ и конечные потребители.

Многие помнят, что в июле украинцы покупали газ по цене около четырех гривень за кубический метр, а уже в декабре в некоторых регионах розничные цены поднялись более чем в два раза - до десяти гривень за кубический метр.

Годовая цена газа будет находиться на уровне выше 8 гривень за кубометр

По всей видимости, на фоне сохраняющихся высоких оптовых цен на газ на европейском рынке грядущий летний сезон не будет таким уж дешевым. Эксперты прогнозируют, что годовая цена голубого топлива, которую с 1 мая предложат населению поставщики, будет находиться на уровне выше восьми гривень за кубический метр.

Этому есть объяснение: цены на оптовый ресурс – без наценки компании-поставщика и других сопутствующих расходов - с апреля в Украине достигали 7,9 гривень за кубический метр.

Многим украинцам очень трудно справиться с высокими рыночными тарифами

Только едва ли такое объяснение рыночных колебаний цен коррелируется с реальной платежеспособностью отечественных потребителей газа. К сожалению, на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, доходы украинцев существенно упали, и многим согражданам очень трудно справиться с высокими рыночными тарифами.

К слову, именно общественные протесты против значительного роста этой зимой коммунальных платежей вынудило правительство вмешаться в рынок и установить граничную месячную цену газа. Благодаря этому, с января по март население платит за газ не выше 6,99 гривень за кубический метр.

С 1 апреля 2021 года действие этого ограничения кончается. В профильном Министерстве энергетики предупреждают, что не будут его продлять, а отпустят тариф в свободное плавание.

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Годовой тариф на газ вводится для того, чтобы в течение года украинцы не падали ежемесячно в обморок от ценовых скачков. А упали только раз в год – после объявления фиксированной цены на следующие 12 месяцев. Особенно те, кто живет в частных домах и топит газом.

Тариф на год будет предоставляться автоматически всеми газоснабжающими компаниями. Также компаниям не запрещено предлагать покупателям и другие пакеты, например, квартальную или помесячную цену. Но, скорее всего, после отказа от годового тарифа ради заманчивой месячной летней цены нельзя будет вновь вернуться к фиксированной годовой.

Правительство и регулятор перед принятием окончательного решения должны ответить на вопрос: сколько будет платить потребитель, если вдруг оптовые цены на газ в Украине будут значительно ниже, чем годовой тариф?

Также остается непонятным, получат ли бюджетные организации возможность закупать газ по годовой цене.

Себестоимость добычи газа составляет всего 2,6 гривни за кубометр

Принцип формирования единой годовой цены должен быть понятен каждому потребителю. Учитывая то, что по оценке Минэнерго, себестоимость добычи газа государственной компанией «Укргазвыдобування» составляет всего 2,6 гривни за кубометр, простому обывателю будет трудно понять, почему целый год он покупает газ почти в три раза дороже.

И почему власти до сих пор не позаботились о том, чтобы имеющая достаточные собственные запасы газа Украина увеличила его добычу до уровня самообеспечения.

Анна Бредихина

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