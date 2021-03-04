Регулятор планирует обязать поставщиков газа до 25 апреля опубликовать годовые тарифы на газ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена с 1 мая 2021 года утвердить годовую цену на газ для населения для каждой работающей на рынке газопоставлящей компании.

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Соответствующее решение регулятор намерен принять 5 марта, о чем свидетельствуют данные на сайте НКРЭКУ.

Согласно проекту постановления, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны до 25 апреля обнародовать на собственных веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и другую информацию о базовом летнем предложении.

Отмечается, что после утверждения документа он вступит в силу с 1 мая 2021 года.

Кроме того, Нацкомиссия намерена внести изменения в типовой договор на поставку газа.

Что этому предшествовало

1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

В январе 2021 года правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 гривни за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск годового контракта на поставку газа для населения со второго квартала.

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Автор: Анна Бредихина