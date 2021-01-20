Газопоставляющие компании должны весной представить украинцам годовые контракты на поставку газа.
Читайте такжеШмыгаль заявил, что в Европе газ стоит еще дорожеОб этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Все газопоставляющие компании уже этой весной должны представить людям свои годовые продукты. До конца месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленные долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа. Люди должны иметь возможность просчитывать расходы своих домохозяйств", - сказал он.
Что этому предшествовало
19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.
Согласно проекту постановления, НКРЭКУ намерена внести изменения в постановления от 16 и 30 декабря и снизить тарифы на распределение газа для 14 компаний. В частности, "Гадячгаза", "Закарпатгаза", "Ивано-Франковскгаза", "Коростышевгаза", "Лубныгаза", "Мелитопольгаза", "Николаевгаза", "Полтавагаза", "Тернопольгаза", "Тысменицагаза", "Уманьгаза", "Харьковгаза", "Черновцыгаза" и компании "Газовик".
Предельный тариф на распределение газа будет зафиксирован на уровне 1,79 гривни за кубометр (без НДС).
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