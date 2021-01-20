Ранее НКРЭКУ установила граничный тариф на поставку газа для ряда компаний.

Газопоставляющие компании должны весной представить украинцам годовые контракты на поставку газа.

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"Все газопоставляющие компании уже этой весной должны представить людям свои годовые продукты. До конца месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом подготовленные долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа. Люди должны иметь возможность просчитывать расходы своих домохозяйств", - сказал он.

Что этому предшествовало

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.

Согласно проекту постановления, НКРЭКУ намерена внести изменения в постановления от 16 и 30 декабря и снизить тарифы на распределение газа для 14 компаний. В частности, "Гадячгаза", "Закарпатгаза", "Ивано-Франковскгаза", "Коростышевгаза", "Лубныгаза", "Мелитопольгаза", "Николаевгаза", "Полтавагаза", "Тернопольгаза", "Тысменицагаза", "Уманьгаза", "Харьковгаза", "Черновцыгаза" и компании "Газовик".

Предельный тариф на распределение газа будет зафиксирован на уровне 1,79 гривни за кубометр (без НДС).

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Автор: Дмитрий Шварц