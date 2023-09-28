Россияне повредили тепловую электростанцию.

Во время вчерашнего ракетного удара и массированного обстрела россияне повредили теплоэлектростанцию на юге страны.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Станцию в пресс-службе энергетической компании не назвали. Информации о степени повреждений пока нет.

"Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе", - говорится в сообщении.

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Обстрелы объектов энергетики

По словам главы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в прошлом году Россия активизировала свои действия по обстрелу энергетической инфраструктуры возле крупных городов, и теперь энергетики готовятся к различным возможным развитиям событий.

Согласно высказываниям премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина планирует повысить уровень противовоздушной обороны для энергетической системы перед зимой. Помимо этого, была создана уникальная многоуровневая защита для энергетических объектов на мировом уровне.

Также, Министерство социальной политики разработало проект постановления, в котором предлагается запретить отключение электроэнергии за неуплату для некоторых уязвимых категорий украинцев.

В сентябре 2023 года эксперт пояснил, на что РФ сделает ставку зимой. Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предупредил, что ракетных атак будет две-три в месяц.

"Укрэнерго" готовится к наихудшему сценарию прохождения зимы. Компания готовит резервные схемы обеспечения потребителей и запасает оборудование.

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