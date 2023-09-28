Украинские военные также уточнили информацию об атаке "Шахедами" и ее последствиях.

Сегодня ночью Россия нанесла ракетный удара по Николаеву. Во время атаки произошло попадание в объект инфраструктуры на окраинах города.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, также произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировано. Военные уверяют, что люди не пострадали.

Кроме того, в течение ночи враг атаковал южные и центральные регионы Украины с юго-восточного направления, из района Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым) ударными беспилотниками.

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"34 дрона-камикадзе типа "Shahed-136/131" были уничтожены силами противовоздушной обороны в нашей зоне ответственности: 20 - над Николаевщиной, 11 - над Кировоградщиной, 3 - над Одесщиной", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате падения обломков сбитых БпЛА кое-где вспыхивала сухая трава и кустарники, в Николаевской области в одном из сел повреждено хозяйственное сооружение, произошли повреждения линии электропередач.

Война в Украине - российские удары 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия атаковала Украину 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Украинская ПВО уничтожила 34 дрона-убийцы, в чем привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович рассказал, что регион пережил чрезвычайно сложную ночь. Часть "Шахедов" над областью уничтожена, но произошли и попадания. По предварительным данным, обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.

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