Партнерство предполагает, что кроме обеспечения потребностей ФК «Шахтер» «БРСМ-Нафта» предоставит болельщикам эксклюзивные скидки на топливо, продукты питания, напитки и автотовары собственного производства.

Национальная сеть АЗК «БРСМ-Нафта» и футбольный клуб «Шахтер» объявили о глобальном партнерстве в течение следующих 2 лет. Основная цель синергии известных брендов — создание уникальных преимуществ для всех сторонников украинского спорта.

Партнерство предполагает, что кроме обеспечения потребностей ФК «Шахтер» «БРСМ-Нафта» предоставит болельщикам эксклюзивные скидки на топливо, продукты питания, напитки и автотовары собственного производства. К тому же в сети АЗК фанаты смогут найти символику любимого клуба, принять участие в различных акциях и активностях, например, лично встретиться с профессиональными футболистами.

Партнерский договор представители компаний подписали на НСК «Олимпийский» 19 ноября 2020 года.

Андрей Биба, собственник сети АЗК «БРСМ-Нафта»:

— Сотрудничество с ФК «Шахтер» - это мощная синергия, в рамках которой мы берем на себя обязательства и ответственность популяризировать футбол, стимулировать молодежь в нашей стране заниматься спортом, совместно реализовывать социальные проекты. Для этого мы планируем создавать в нашей сети новые интересные активности, предложения, продолжать инвестировать в инновации и сервисное обслуживание, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт и наивысшее качество топлива. Нам важно, что вместе с «Шахтером» мы разделяем одни ценности и стремимся достичь одинаковых целей. Искренне верю, что это партнерство будет плодотворным и эффективным.

Александр Мельничук, директор по стратегии и развитию АЗК «БРСМ-Нафта»:

— Соглашение между АЗК «БРСМ-Нафта» и ФК «Шахтер» — яркий пример альянса двух лидеров. Мы понимаем, что футбол является той важной составляющей, которая побуждает каждую нацию реализовать свой потенциал в построении устойчивого и здорового общества. «БРСМ-Нафта» и «Шахтер» имеют много общих ценностей, выражающиеся в преданности своему делу, постоянном развитии и ответственности перед людьми. Уверены, это партнерство откроет для украинцев новые возможности, позволит почувствовать заботу о них, их семьях и автомобилях.

Дмитрий Кириленко, коммерческий директор ФК «Шахтер»:

— При выборе партнера нам всегда важно чувствовать сходство философии, его попытки полноценно способствовать нашей коллаборации и делать совместный продукт, интересный для болельщиков, ведь от такого подхода выигрывают не только бренды-партнеры. Приятно, что новый топливный партнер «Шахтера» компания «БРСМ-Нафта», как и другие спонсоры клуба, рассматривает сотрудничество не только как маркетинговый инструмент, но и как элемент взаимодействия со своими клиентами и нашими болельщиками. Помимо стандартных инструментов, предусмотренных нашим контрактом, логотип компании «БРСМ-Нафта» будет представлен на игровой форме команды уже со следующего матча — 21 ноября с «Александрией». Также вскоре мы планируем порадовать болельщиков «Шахтера» и всех сторонников украинского футбола совместными акциями клуба, компании «БРСМ-Нафта» и других партнеров.

Справка

«БРСМ-Нафта» работает на рынке розничных нефтепродуктов Украины с 1992 года. Ежедневно услугами АЗК пользуются более 200 000 автомобилистов по всей стране. На сегодня сеть насчитывает 202 автозаправочных комплекса. «БРСМ-Нафта» предлагает украинским автомобилистам качественное топливо производства ведущих европейских нефтеперерабатывающих заводов: OrlenLietuva (Литва), Rompetrol, OMV Petrom SA (Румыния), ГПЗ «Белорусьнефть», Мозырский и Новополоцкий НПЗ (Беларусь).

ФК «Шахтер» основан 1936 года и является самым успешным украинским футбольным клубом последнего десятилетия. На протяжении своей 84-летней истории команда получила немало наград. Среди них — престижный европейский трофей Кубок УЕФА. Достижения ФК «Шахтер»: обладатель Кубка УЕФА (2009), чемпион Украины (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), обладатель Кубка Украины (1995, 1997 , 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Суперкубка Украины (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017).

Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) «Шахтер» признан клубом, который достиг наибольшего прогресса в период с 2001 до 2010 года.

Президент ФК «Шахтер» — Ринат Ахметов (с октября 1996 года), генеральный директор — Сергей Палкин, главный тренер — Луиш Каштру.

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Автор: УНИАН