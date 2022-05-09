Страна хочет, чтобы Европейский союз согласился на исключительные условия покупки российской нефти для нее.

Болгария пригрозила заблокировать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не сделают исключение по покупке российской нефти.

Об этом заявил вицепремьер Болгарии Ассен Васильев в воскресенье, информирует Euractiv.

В воскресенье правительства ЕС приблизились к согласованию жестких санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. В то же время сегодня состоятся дополнительные переговоры для наработки путей обеспечения нефтью наиболее зависимых от РФ стран.

"Переговоры продолжатся завтра, во вторник также, для их завершения может потребоваться встреча лидеров. Наша позиция очень понятна. Если будет исключение для некоторых стран, мы также хотим получить его... Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не жду, что до этого дойдет, исходя из текущих переговоров", - заявил Васильев.

Венгрия, Словакия и Чехия, которые не имеют выхода к морю и которые сильно зависят от российской нефти, поставляемой по трубопроводам советских времен, столкнулись с проблемой обеспечения альтернативных источников и просят об отмене для них нефтяного эмбарго. Болгария также требует, чтобы для нее сделали исключение.

Шестой пакет санкций ЕС и нефтяное эмбарго: что известно

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины, который предусматривает, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продуктов нефтепереработки – до конца года.

После этого премьер Венгрии Виктор Орбан в письме в Еврокомиссию назвал новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой". Он сказал, что хочет пятилетнего исключения из запреты на покупку нефти.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Европейском Союзе решили предложить предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ошибкой предложение отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года.

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