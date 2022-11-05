Госсекретарь США уверен, что соответствующий механизм поможет осуществить задуманное.

Для стран G7 ограничение цен на российскую нефть является ключевым способом для наказания Российской Федерации за преступное вторжение в Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-сконференции глав МИД "Большой семерки" в Мюнстере заявил, что цель установления предельной стоимости имеет двойной характер, сообщает CNN.

"Во-первых, это для того, чтобы обеспечить поступление энергии на рынок, чтобы удовлетворить спрос. И во-вторых, наложить ограничения на способность Путина набивать свои карманы доходами от продажи энергии для топлива и финансирование войны против Украины", - пояснил Блинкен.

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Госсекретарь США уверен, что соответствующий механизм поможет осуществить задуманное.

Ограничение цен на российскую нефть

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запреты на экспорт российской нефти.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эмбарго позволит сократить около 90% импорта нефти из России в страны ЕС уже до конца текущего года.

По состоянию на 14 сентября доходы РФ от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября стало известно, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует до 2023 года запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 ноября 2022 года страны G7 и Австралия договорились об установке предельной цены на российскую нефть.

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