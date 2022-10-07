Лиз Трасс призвала европейских лидеров прекратить свою зависимость от российских энергоносителей.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс призывает к единству в вопросах энергетической безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, на первом саммите Европейского политического сообщества британское правительство будет настаивать на единстве по энергетической безопасности и миграции. Лиз Трасс призвала европейских лидеров прекратить свою зависимость от российских энергоносителей, так как война России против Украины показала, насколько Европа зависит от поставок из России.

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"Путин надеется, что сможет разделить нас в борьбе за поставку энергоносителей. Мы должны показать ему, что он не прав", – отметила она.

Лиз Трасс попросила помощи у Франции, Бельгии и Нидерландов, чтобы предотвратить отключение света зимой. Она заявила, что Британия и соседние государства должны взять на себя обязательство держать открытыми зимой подводные кабели и трубопроводы, чтобы "включить свет на всем континенте".

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

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