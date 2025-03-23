Текущие ценовые ограничения на рынке электроэнергии Украины препятствуют привлечению импортеров и могут негативно влиять на энергетическую безопасность страны.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб во время заседания Комитета по энергетике Верховной Рады.

По ее словам, первоочередного пересмотра требует именно верхний прайс-кэп, поскольку его наличие ограничивает возможности импорта.

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"Если говорить об отмене прайс-кэпов, то мне кажется в первую очередь ... верхний прайс-кэп, если мы заботимся действительно об энергетической безопасности. Потому что энергетической энергии... просто не хватает. И вот тогда у нас как раз есть проблемы с тем, чтобы к нам приходили импортеры", - отметила Гриб.

Депутат также поддержала необходимость расширения межгосударственных энергетических связей.

"И об увеличении количества интерконнекторов здесь абсолютно верно..., нам необходимо сейчас это делать", - подчеркнула она.

Гриб подчеркнула, что изменения в ценовой политике необходимы для обеспечения стабильности энергосистемы Украины.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кепов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.