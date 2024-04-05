Во время последних атак по энергетической инфраструктуре Украины были существенно повреждены теплоэлектростанции компании ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом говорится в статье американского информационного агентства Associated Press.

В частности, в ней говорится, что существенные повреждения получили энергетические объекты ДТЭК, теплоэлектростанции которой были атакованы почти по всей Украине 22 и 29 марта.

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"Я никогда в жизни не видел такого уровня разрушений на электростанции, и, к сожалению, это произошло с нами", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время осмотра ТЭС после обстрела.

Он добавил, что энергетикам будет сложно восстановить значительное количество оборудования, потому что степень разрушений колоссальная.

Как известно, оккупанты вернулись к масштабным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Во время последних атак под ударом оказались украинские ТЭС и ГЭС. Только в ночь на 29 марта россияне применили против Украины 99 средств воздушного нападения. Нападения привели к отключениям электроэнергии в ряде областей, самой сложной ситуация оставалась в Харькове.