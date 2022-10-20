Апокалипсис в энергосистеме Украины из-за массовых ракетных ударов страны-террориста России отменяется.
Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
"Думаю, что апокалипсис отменяется. Сегодняшние графики отключения, которые пришлось, к сожалению, применить из-за дефицита мощности в энергосистеме не является свидетельством апокалипсиса, а скорее является таким контролируемым инструментом, который применяет наш диспетчерский центр для того, чтобы стабилизировать энергосистему", - заявил Кудрицький.
Он добавил, что энергосистема требует определенного периода для восстановления после маштабных разрушений, вызванных российскими ударами.
"В течение этого периода стоит ожидать таких стабилизационных мер, как ограничение потребления в случае, если это необходимо", - добавил Кудрицький.
По его словам, сегодня добровольные ограничения потребления среди граждан оказались недостаточными, в результате чего "Укрэнерго" было вынуждено применить графики аварийных отключений для граждан.
"Что касается темпов восстановления энергосетей, для того, чтобы восстановить их первичную функциональность, это займет определенное время, и это не дни и даже не недели. Но для того, чтобы восстановить такой запас прочности нашей энергосистемы, я думаю, что это можно было бы сделать в ближайшие несколько недель, конечно, при условии, что не будет таких маштабных ракетных обстрелов. Но мы готовимся ко всевозможным сценариям. Поэтому имеем в руках инструментарий для сбалансирования энергосистемы разными путями", - заявил он.
По его словам, наиболее проблемными являются энергоузлы, которые традиционно потребляют больше всего элекроэнергии: это центральный регион, и в частности Киевский энергоузел, также еще Харьковский энергоузел, и запад Украины.
Кудрицький заявляет, что сейчас важна экономия энергоэнергии.
Отключение электроэнергии в Украине-что известно
Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированный попадание в объекты критической инфраструктуры.
В Офисе президента призвали украинцев с 17: 00 до 22: 00 ограничить потребление электроэнергии. 11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.
При этом глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.
17 октября, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.
18 октября захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.
С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.