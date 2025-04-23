Российские оккупанты уничтожили энергетический объект, в результате чего в Херсоне возможны отключения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки с БпЛА - продолжаются до сих пор", - подчеркнул он.
Председатель ОВА отметил, что украинские военнослужащие всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары.
"Однако на утро россияне добились своего, уничтожив энергетический объект. Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в городе", - подчеркнул Прокудин.
Он призвал всех максимально экономно пользоваться электроэнергией. "В ближайшее время возможны вынужденные отключения", - сообщил глава военной администрации.
Что еще известно об ударах России по Украине
Как сообщал УНИАН, российские захватчики ударили дроном-камикадзе по Марганцу Днепропетровской области.
Они атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу. Известно о девяти погибших и 30 пострадавших в результате удара.
Кроме того, до этого оккупанты ударили по Мирнограду. Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва - 72-летний мужчина, который погиб в частном секторе.