Враг более суток массированно бьет по одному из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры города.

Российские оккупанты уничтожили энергетический объект, в результате чего в Херсоне возможны отключения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры. По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Атаки с БпЛА - продолжаются до сих пор", - подчеркнул он.

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Председатель ОВА отметил, что украинские военнослужащие всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары.

"Однако на утро россияне добились своего, уничтожив энергетический объект. Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в городе", - подчеркнул Прокудин.

Он призвал всех максимально экономно пользоваться электроэнергией. "В ближайшее время возможны вынужденные отключения", - сообщил глава военной администрации.

Что еще известно об ударах России по Украине

Как сообщал УНИАН, российские захватчики ударили дроном-камикадзе по Марганцу Днепропетровской области.

Они атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу. Известно о девяти погибших и 30 пострадавших в результате удара.

Кроме того, до этого оккупанты ударили по Мирнограду. Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва - 72-летний мужчина, который погиб в частном секторе.

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