Кабмин перечислил 327 миллионов гривень на зарплаты шахтерам

Таким образом, с горняками рассчитались за 2019 год и за февраль 2020 года.

Правительство погасило долги по заработной плате горнякам за 2019 год и за февраль 2020 года, перечислив шахтам 327 миллионов гривень.

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Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на заявление и.о. министра, председателя Оперативного штаба Минэкоэнерго Виталия Шубина во время селекторного совещания с руководителями государственных угольных предприятий.

Шубин также отметил, что горняки получили заработную плату, что поможет людям пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал УНИАН, 10 марта правительство перечислило 654 миллиона гривень на погашение долгов по зарплате шахтерам.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца апреля выплатить все долги по зарплате шахтерам.