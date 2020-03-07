Правительство перечислило 654 миллионов гривень на погашение долгов по зарплатам горнякам – премьер

Также Шмыгаль заверил, что Кабмин не будет стихийно закрывать шахты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, правительство перечислило 654 млн грн на погашение долгов по зарплате шахтерам.

Об этом глава Кабмина сообщил во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», информирует Правительственный портал.

«Мы договорились, и президент пообещал на всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг», сказал Шмыгаль.

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Также он заверил, что правительство не будет стихийно закрывать шахты, а будет работать в направлении развития угольных регионов.

Премьер-министр заявил, что уже несколько недель правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, это будет долгосрочная программа, которая предусматривает, что даже естественное закрытие шахты должно предусматривать планирование будущего этой территории.

Шмыгаль добавил, что правительство не будет закрывать шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца апреля выплатить все долги по зарплате шахтерам.

По словам президента, долги по зарплате перед горняками превышают 1 млрд грн.