Стоимость нефти преодолела еще одну психологическую отметку: цены упали ниже $28

Цена барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65.

Цена барреля нефти марки Brent к 11.51 по Киеву на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39. Brent подешевела на 4,01%, WTI – на 6,9%.

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Предыдущую психологическую отметку в $30/барр. Brent преодолела 16 марта. Стоимость WTI опустилась ниже $26/барр. сегодня в 11.13.

Цены на нефть начали снижаться в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Падение цен началось после 6 марта, после развала договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу, позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ стали предоставлять скидки для покупателей из Азии, пишут «Ведомости».

Падающая цена на нефть отразилась на курсе российского рубля к мировым валютам. В начале недели Bloomberg оценивал, что из-за привязанности к стоимости нефти рубль может ослабеть к доллару вплоть до 30%, что нехарактерно для валют стран с профицитной экономикой.