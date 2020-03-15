"Нафтогаз" ожидает в мае слушания в рамках арбитража против РФ по активам в Крыму

С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" к России составляет 8 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы ожидают в мае слушания о размере компенсации убытков в рамках арбитражного процесса против России по захвату активов компании в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook.

Читайте такжеЦена на газ будет снижаться, несмотря на девальвацию и инфляцию – «Нафтогаз»

«Нафтогаз» и шесть компаний группы требуют от РФ компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов. Размер убытков плюс проценты оцениваем примерно в 8 млрд долл. Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, окончательное решение о сумме компенсации ожидается до середины 2021 года.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина»), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известном как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» составляет 8 млрд долл.