"Нафтогаз" будет продавать украинцам газ без посредников

Компания начинает рекламную кампанию, цель которой - способствовать созданию восприятия "Нафтогаза" как ответственного игрока рынка.

НАК "Нафтогаз Украины" начинает информационно-рекламную кампанию, чтобы расширить свое присутствие на рынке бытовых потребителей природного газа, говорится в сообщении компании.

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"Готовясь к свободной конкуренции на потребительском рынке, "Нафтогаз" внедряет пилотные проекты по управлению клиентским опытом и повышению качества обслуживания для бытовых потребителей. Компания разрабатывает новые продукты для населения, а также малого и среднего бизнеса. В январе этого года группа запустила новую онлайн-платформу для обслуживания клиентов gas.ua", - отметили в компании.

В НАК подчеркнули, что сотрудничают с регулятором рынка по упрощению процедуры смены поставщика газа для бытовых потребителей.

По информации компании, сейчас доля группы "Нафтогаз" в сегменте поставок газа бытовым потребителям составляет около 2%. При этом компания много лет обеспечивает наличие объемов газа, необходимых для нужд всех бытовых потребителей, которые пользуются газом в Украине, хотя и не поставляет газ непосредственно большинству из них.

Ожидается, что либерализация рынка газа для всех категорий потребителей состоится в мае текущего года, когда завершится действие режима специальных обязательств по продаже газа населению и будут устранены ограничения для бытовых потребителей по изменению поставщика природного газа.

"Цель стартовавшей рекламно-информационной кампании - способствовать созданию восприятия "Нафтогаза" как ответственного игрока рынка, который способен обеспечить тепло в домах украинцев, несмотря на критические риски и угрозы", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.