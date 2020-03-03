Глава Госатомрегулирования предупреждает о возможных остановках энергоблоков АЭС из-за долгов перед Энергоатомом

Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков не исключает остановки энергоблоков АЭС Украины из-за неспособности НАЭК «Энергоатом» обеспечить выполнение норм и правил по ядерной и радиационной безопасности, вызванной дефицитом финансовых средств в компании.

Об этом председатель Госатомрегулирования заявил в ходе совещания по проблемам законодательного обеспечения и функционирования атомной отрасли и проблем с расчетом на рынке электроэнергии, которая состоялась в Энергоатоме 2 марта с участием главы Энергоатома Павла Павлышина, председателя подкомитета по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности ВР Украины Остапа Шипайло, председателя директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности Александра Шуста и директора ГП «Энергорынок» Юрия Гнатюка.

Читайте такжеС начала года долг "Гарантированного покупателя" перед "Энергоатомом" достиг почти 3 миллиардов гривен

Выступающие на совещании Григорий Плачков отметил, что финансовый дефицит компании может привести к невыполнению запланированных мероприятий по переоценке безопасности и сделает невозможным предоставление разрешения на пуск энергоблоков АЭС после выполнения планового предупредительного ремонта, в частности – ЗАЭС-5, у которого в мае 2020 года завершится проектный срок эксплуатации. «Несостоятельность лицензиата соблюдать условия производства заявленного вида деятельности, установленных нормами и правилами по ядерной и радиационной безопасности может привести к приостановке действующей лицензии», - отметил глава ГИЯРУ.

Как сообщал УНИАН, в ходе совещания 2 марта руководитель Энергоатома Павел Павлишин сообщил, что с начала 2020 года долг ГП «Гарантированный покупатель» перед ГП «НАЭК «Энергоатом» составил 2,8 млрд грн, при этом за февраль прирост долга составляет свыше 1,8 млрд грн. По данным руководителя Компании, с начала года, за проданную электроэнергию, включая ПСО, Энергоатом получил лишь половину средств. И это в условиях, когда механизм возложения специальных обязанностей (для компенсации разницы в цене для населения и расходов на «зеленый тариф») не обеспечивает покрытие экономически обоснованных расходов "Энергоатома", в частности – на оплату диспетчеризации и акцизного налога. Павел Павлишин акцентировал внимание на том, что отсутствие своевременной и полной оплаты электроэнергии для Энергоатома привело к дефициту средств на выполнение производственной программы, на оплату свежего ядерного топлива и полного отсутствия финансирования инвестпрограммы по статье «Капитальное строительство».

По результатам совещания в Энергоатоме все ее участники поддержали предложение Компании к Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины создать рабочую группу с участием НКРЭКУ, Минэкоэнерго, участников электроэнергетического рынка с целью разрешения сложившейся ситуации.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.