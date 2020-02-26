Россия заплатит Беларуси $61 миллион компенсации за поставки "грязной нефти"

В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба" попала российская "грязная нефть", в результате чего прокачка была временно приостановлена.

Размер компенсации Беларуси за "грязную нефть" из России может составить более 61 миллиона долларов.

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Об этом сообщили в среду в концерне "Белнефтехим".

"Мы по протоколу имеем 563 тысячи тонн "грязной" нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель - по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась, - сообщили в концерне. - Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более 61 миллиона долларов".

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами российское сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена.

В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти.

В частности, Беларусь предлагала включить компенсацию в тариф на транзит российской нефти.