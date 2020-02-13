Премии за победу над "Газпромом": оставить нельзя урезать

В Украине с новой силой разгорается общественный ажиотаж вокруг около 50 миллионов долларов премий руководству «Нафтогаза Украины» за историческую победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

По суме двух решений международного суда украинская сторона выиграла 4,6 миллиардов долларов, которые под конец 2019 года были полностью выплачены – часть деньгами (2,6 миллиардов долларов плюс пеня), а часть в виде газа, который в 2014 году был потреблен, но не оплачен.

На один процент от этой суммы и претендует топ-менеджмент «Нафтогаза». Как отмечают в компании, именно такие условия были предусмотрены трудовым соглашением и завизированы в свое время Наблюдательным советом компании. Около 20 миллионов долларов руководство госкомпании уже получило в 2018 году. Оставшуюся сумму почти в три десятка миллионов долларов должны были выплатить после взыскания с «Газпрома» 2,6 миллиардов долларов.

Эти деньги были перечислены на счета «Нафтогаза Украины» под занавес 2019 года.

Где это видано, чтобы такие деньжища получали работники госкомпании в одной из самых бедных стран Европы?

Для жителей же нашей страны эта тема выплаты астрономического вознаграждения государственным менеджерам стала красной тряпкой и любимым предметом обсуждения. Ведь где это видано, чтобы такие деньжища получали работники госкомпании в одной из самых бедных стран Европы?

Не удивительно, что решение этого вопроса взял под личный контроль президент Владимир Зеленский, который, как известно, старается держать руку на пульсе общественных чаяний и эмоций.

Поручение укротить аппетиты руководства крупнейшей госкомпании было отдано премьер-министру Алексею Гончаруку по итогам рассмотрения президентом заявления премьера об отставке.

То есть, что-то вроде контрольной работы для главы правительства по итогам четверти. Не справится – до свидания.

Первые лица «Нафтогаза» пошли в информационную атаку, озвучивая предложение одно краше другого

В начале февраля Кабинет министров принял решение о снижении потолков премий для топ-менеджеров государственных компаний. Несмотря на то что детали правительственного постановления пока не стали достоянием общественности, первые лица «Нафтогаза» пошли в информационную атаку, озвучивая предложение одно краше другого.

Так, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил приватизировать холдинг, чтобы закрыть вопрос космических премий и зарплат в государственной компании. По его словам, после отделения газотранспортной системы от «Нафтогаза» его приватизация никаких рисков для энергетической безопасности страны уже не несет.

В свою очередь, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пошел еще дальше и предложил руководству страны разделить доходы от транзита газа и полученные от «Газпрома» 2,9 миллиардов долларов, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

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По словам Витренко, речь идет о вышеупомянутых 2,9 миллиардов долларов, полученных по решению арбитража, плюс 7,2 миллиарда долларов - гарантированный доход от транзитного контракта с «Газпромом» за пять лет, что в общей сложности равняется 10,1 миллиарда долларов, или порядка шести тысяч гривень на каждого украинца.

И это после того, как Зеленский поручил правительству направить полученные от «Газпрома» миллиарды на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. В частности, в планах построить на часть этих денег более двух сотен приемных отделений медицинской помощи по всей Украине.

Есть подозрение, что украинская власть, многие представители которой посвятили большую часть своей прежней жизни юмористической деятельности, увидит в резонансных заявлениях руководителей «Нафтогаза» лишь тонкий троллинг, который никак не повлияет на окончательное решение этого вопроса.

Однако данная тема намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Предположим, что в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» выиграл бы не 4,6 миллиардов долларов, а, например, 10 миллионов долларов.

В таком случае, премии составили бы не почти пять десятков миллионов долларов, а 100 тысяч долларов. Тот же один процент от выигрыша.

Эта сумма также показалась бы украинцам несправедливой и слишком высокой, или вопросов бы не было? Скорее всего, менеджмент «Нафтогаза» без особых дискуссий получил бы свои 100 тысяч долларов.

То есть возникает логический вопрос, а зачем руководителям госкомпаний достигать существенных результатов в борьбе с Россией, если наградой за крупную победу станет общественное порицание?

Не легче ли «сливать» россиянам судебные иски, что, кстати, уже не раз было в истории независимой Украины? Ведь если родное государство не готово награждать своих граждан за победу, то проигрыш с огромным удовольствием оплатит Россия.

Можно ли менять правила после окончания игры?

Конечно, премии должны иметь потолок, который должен быть оговорен заранее. При этом, когда Коболев и Витренко начинали судебные прения с «Газпромом» никто ни верил в победу, однако за нее команде менеджеров «Нафтогаза» был обещан один процент от выигрыша. Можно ли менять правила после окончания игры?

Возможно, необходимо найти компромисс. Например, премии за победу в Стокгольме выплачивать постепенно в течение нескольких лет, или еще какой-то вариант, который удовлетворит все стороны.

Однако лишение людей обещанного вознаграждения, к тому же за победу над Россией, может стать серьезным прецедентом и в будущем существенно снизит нашу способность противостоять внешним угрозам. Ведь, как известно, кто не кормит своих солдат, будет кормить чужих.

Понятное дело, что в бедной стране такие огромные премии кажутся дикими, но и таких громких экономических побед над агрессивным северным соседом у нас тоже раньше не было.

Игорь Орел