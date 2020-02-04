Оккупанты готовят в Крыму массовые отключения электричества

Отключения коснутся ряда крымских населенных пунктов.

Представители оккупационных органов Крыма предупреждают жителей полуострова о предстоящих отключениях электричества.

Как сообщает "Крым.Реалии", с 5 по 7 февраля отключения пройдут в ряде населенных пунктов и десятках улиц, о чем уже предупредили в "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго".

В среду, 5 февраля, без света останутся жители Севастополя, Симферополя, Судака, а также Черноморского, Нижнегорского, Красноперекопского, Симферопольского районов.

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При этом в Евпатории запланировано отключение света с 5 по 7 февраля.

Как сообщал УНИАН, оккупированный Крым находится на пороге эпидемии гриппа - заболеваемость на полуострове уже достигла уровня эпидемического порога.