Оккупанты готовят в Крыму массовые отключения электричества
21:49, 04 февраля 2020Энергетика
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Отключения коснутся ряда крымских населенных пунктов.
В Крыму будут отключать свет / фото УНИАН
Представители оккупационных органов Крыма предупреждают жителей полуострова о предстоящих отключениях электричества.
Как сообщает "Крым.Реалии", с 5 по 7 февраля отключения пройдут в ряде населенных пунктов и десятках улиц, о чем уже предупредили в "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго".
В среду, 5 февраля, без света останутся жители Севастополя, Симферополя, Судака, а также Черноморского, Нижнегорского, Красноперекопского, Симферопольского районов.
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При этом в Евпатории запланировано отключение света с 5 по 7 февраля.
Как сообщал УНИАН, оккупированный Крым находится на пороге эпидемии гриппа - заболеваемость на полуострове уже достигла уровня эпидемического порога.
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