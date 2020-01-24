Украина переходит к рыночному формированию цен на газ - премьер

По словам Гончарука, на время переходного периода решение правительства позволит теплопоставщикам сделать гражданам скидку не только в январской платежке.

Украина переходит к рыночной логике формирования цен на газ, поэтому на время переходного периода правительство предоставило теплокоммунэнерго возможность делать населению скидку в платежке вслед за снижением цен на газ.

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Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Эта зима немного особенная, потому что у нас переходный период. Мы переходим к рыночной логике образования цен на газ. С учетом того, что цены вследствие такой рыночной логики сейчас значительно ниже, мы принимали решения, чтобы дать возможность теплокоммунэнерго сделать скидку для населения, которую они могли бы отобразить в платежке", - сказал он.

По словам премьера, решение, принятое правительством в конце декабря 2019 года, позволяет теплопоставщикам сделать гражданам скидку не только в январской платежке.

"Это касается всей зимы, это не разовая акция. Поэтому цены и платежки, которые получат люди и в январе, и в феврале, будут значительно ниже, чем они были зимой прошлого года", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2019 года Кабинет министров предоставил теплоснабжающим предприятиям возможность снизить действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение позволит уже в декабре на 30% уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги.

Теплопоставляющие предприятия осуществили перерасчет начислений потребителям за тепло и горячую воду в сторону снижения, до 30%, в 124 городах Украины.