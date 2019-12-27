Теплопоставщики начали снижать тарифы для населения - премьер

По информации Гончарука, в Кропивницком сумма в платежке за тепло будет меньше на 28,7%.

С сегодняшнего дня теплопоставщики начали пересматривать тарифы на теплоснабжение, исполняя решения Кабинета министров о снижении сумм в платежках на 30%.

Читайте такжеУкраинцы будут получать отдельную платежку за доставку газа: детали

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня теплопоставщики уже начали пересматривать тарифы, используя инструмент, который предоставило правительство местной власти. Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке будет меньше на 28,7%", - написал он.

По словам премьера, такие изменения были принципиальными для команды правительства, и они должны происходить уже сейчас, а не через 3-5 лет.

"Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу! Снижение цены на отопление будет ощутимым для каждой украинской семьи", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр пояснил, что это решение Кабинета министров, позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.