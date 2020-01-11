Меркель заявила, что "Северный поток-2" нужно довести до конца

При этом канцлер Германии отметила достигнутые договоренности по поводу транзита газа через Украину на следующие пять лет.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявила, что проект «Северный поток-2» в обход Украины нужно довести до конца.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции.

«Мы также говорили, конечно же, о проекте «Северный поток-2». Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца», - сказала Меркель.

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По ее словам, отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину на следующие пять лет.

«Германия и другие европейские страны выигрывают от «Северного потока». «Севрееный поток-1» работает. «Северный поток-2» еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект», - подчеркнула Меркель.

При этом она добавила, что в Германии отслеживали события, связанные с запуском «Турецкого потока».

В свою очередь, Путин заявил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины.

«Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между «Газпромом» и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет», - отметил Путин.

Он считает, что данные договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.

Путин заявил, что в активе России и Германии - целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики.

«Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта «Северный поток -2», - подытожил Путин.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября 2019 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте, ее судна уже покинули Балтийское море.