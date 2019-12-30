Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение относительно штрафа АМКУ на $7,4 миллиарда

По словам замминистра юстиции, Россия отзывает свои требования, а Украина не нарушает правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была платить инвестору любую компенсацию.

Украина и российский «Газпром» подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию общим размером около 7,4 млрд долларов.

Читайте такжеВ Вене завершились четырехдневные переговоры о транзите российского газа

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», - написал он.

Лищина отметил, что заключение соглашения открывает путь для подписания долгосрочных договоров на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Кабинет министров одобрил подписание мирового соглашения с российским газовым монополистом «Газпром».

На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська.

По итогам трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия 20 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.

В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

«Нафтогаз Украины» уже получил от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме того, согласно протоколу встреч представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром», до 29 декабря 2019 года «Газпром» и Украина должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС №2019-10 «ОАО «Газпром» против Украины», которое рассматривается сейчас арбитражным судом в Женеве.

Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решениях Антимонопольного комитета Украины и Хозяйственного суда Киева, которые были приняты в 2016 году.