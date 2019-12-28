Отказ от $7,4 миллиарда: правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

Пункт об отказе от наложенного на «Газпром» штрафа от АМКУ был одним из условий продолжения транзита газа через Украину.

Кабинет министров согласовал мировое соглашение с российским «Газпромом» относительно штрафа на 7,4 миллиарда долларов, который Антимонопольный комитет Украины обязал Россию выплатить Украине.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении на официальном сайте правительства.

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«Одобрить проект Мирового соглашения в деле по иску публичного акционерного общества “Газпром” к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc согласно Арбитражного регламента Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10», – говорится в тексте документа.

Пункт об отказе от наложенного на «Газпром» штрафа от АМКУ был одним из условий продолжения транзита газа через Украину. Одновременно «Газпром» обязался уплатить Украине другой штраф – 2,9 миллиарда долларов – по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие российского газового монополиста выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.