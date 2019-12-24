"Нафтогаз" и "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования условий договора - Витренко

Топ-менеджер НАК выразил надежду, что уже 27 декабря окончательный вариант нового транзитного договора будет подписан.

Представители НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» проведут встречу для окончательного согласования условий нового договора на транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект», - написал он.

По его словам, 26 декабря стороны будут работать над общим вариантом нового транзитного договора.

«Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных», – пояснил топ-менеджер НАК.

Как сообщал УНИАН, по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия в Минске 20 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей. В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

«Нафтогаз Украины» получит от российского «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража уже до конца года при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей.

Украина и «Газпром» заключат мировое соглашение, предусматривающее отказ от требований взыскать с российского газового монополиста 172 млрд грн по решениям Антимонопольного комитета и Хозяйственного суда города Киева, принятых в 2016 году.