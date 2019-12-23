«Нафтогаз» будет вести переговоры с «Газпромом» для согласования условий транзита газа

В "Нафтогазе" приветствуют признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей.

НАК «Нафтогаз Украины» снова будет проводить переговоры с «Газпромом» и другими вовлеченными сторонами для согласования условий продолжения транзита российского газа через Украину после 2019 года, сказано в сообщении компании.

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В сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» проанализировал протокол, заключенный на правительственном уровне между представителями Украины, России и ЕС 20 декабря 2019 года.

«Нафтогаз» будет проводить переговоры с «Газпромом» и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий. Как и ранее, «Нафтогаз» будет действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что «Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпром» и договоре бронирования мощностей между НАК и «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ).

По информации пресс-службы, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями «Газпрома». Заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

«Компания приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны заключили протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей. В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

«Нафтогаз Украины» получит от российского «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража уже до конца года при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей.

Украина и «Газпром» заключат мировое соглашение, предусматривающее отказ от требований взыскать с российского газового монополиста 172 млрд грн в соответствии с решениями Антимонопольного комитета и Хозяйственного суда города Киева, которые были приняты в 2016 году.