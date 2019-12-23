Блок №3 ЮУАЭС стал первым миллионником, ресурс которого продлят до завершения проектного срока эксплуатации

Южно-Украинская АЭС первой из отечественных атомных электростанций выполнила все необходимые мероприятия и получила одобрение Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины о продлении срока эксплуатации энергоблока №3 с реактором ВВЭР-1000 еще до завершения его проектного срока эксплуатации. Отметим, что все необходимые меры были выполнены заблаговременно, несмотря на тяжелое финансовое положение НАЭК «Энергоатом», в котором Компания оказалась из-за системного недофинансирования многих производственных программ и программ по развитию.

На заседании Коллегии Госатомрегулирования, которое состоялось под председательством главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григория Плачкова сегодня, 23 декабря, было единогласно принято решение утвердить Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №3 ЮУ АЭС, признать обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока, определить дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока - 10 февраля 2030 года. А также - переоформить лицензию на право осуществления деятельности «Эксплуатация ядерных установок Южно-Украинской АЭС».

Как отметил в своем выступлении генеральный директор Южно-Украинской АЭС Владимир Лисниченко, «все работы по оценке технического состояния и продления срока эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в соответствии с утвержденной Программой завершены в полном объеме. Во время планово-предупредительных ремонтов в кратчайшие сроки удалось также выполнить замену оборудования системы нормальной эксплуатации реакторного отделения энергоблока №3. По результатам оценки технического состояния, по его словам, получены значительные ресурсные запасы оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.

«Выполнена и установлена ​​квалификация оборудования на «жесткие» условия окружающей среды для 1134 позиций оборудования, на сейсмические воздействия - для 2460 позиций. В соответствии с программой подготовки энергоблока №3 ЮУАЭС к эксплуатации сверх срока запланировано выполнить 101 мероприятие, из которых до продления ресурса - 81. Все они выполнены», - подчеркнул Владимир Лисниченко.

Он также сообщил, что в Отчете по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока №3 ЮУАЭС эксплуатирующей организацией обоснована возможность безопасной эксплуатации энергоблока в сверх проектный период, сам Отчет прошел государственную экспертизу по ядерной и радиационной безопасности.

Как отметил генеральный директор ЮУАЭС, согласно нормативным документам Украины, рекомендациям МАГАТЭ и Ассоциации западноевропейских ядерных регулирующих органов (WENRA) на третьем «миллионнике» в полном объеме выполнена оценка 14 факторов безопасности и комплексный анализ безопасности. Согласно с «Общими состояниями безопасности атомных станций», АЭС соответствует требованиям безопасности, если в результате введенных технических и организационных мероприятий частота плавления активной зоны (ЧПАЗ) не превышает 1е10-4 на реактор в год (то есть одно событие на 10 тысяч лет), а частота предельного аварийного выброса (ЧПАВ) - не выше 1е10-5, что соответствует одному событию на 100 тысяч лет. Согласно с проведенным анализом безопасности, ЧПАЗ равняется 1,60e10-5, а ЧПАВ - 1,15е10-6, что на порядок лучше, чем нормативы.

Начальник отделения анализа прочности и надежности ядерных установок Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) Олег Зеленый доложил Коллегии ГИЯРУ о результатах государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока №3 ЮУАЭС. Он отметил, что по результатам экспертизы материалов ОППБ не обнаружено факторов, которые указали на невозможность продления срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС.

В своем выступлении заместитель директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - начальник отдела лицензирования действующих ядерных установок - государственный инспектор Госатомрегулирования Валерий Бугай отметил, что результаты комплексного анализа безопасности, прогнозирования технического состояния энергоблока №3 ЮУАЭС, учета влияния старения, проведенных модернизаций, опыта эксплуатации, изменений требований нормативно-правовых актов и характеристик расположения площадки станции, полученные при проведении периодической переоценке безопасности, подтверждают возможность безопасной эксплуатации энергоблока до завершения следующей переоценки безопасности - 10 февраля 2030 года.

Справка. Решение о продлении срока эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС Государственная инспекция ядерного регулирования Украины принимает после изучения и утверждения Отчета по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока, в котором эксплуатирующая организация обосновывает возможность безопасной долгосрочной эксплуатации блока. Ранее Госатомрегулирования осуществила государственную экспертизу ядерной и радиационной безопасности материалов ОППБ энергоблока №3 ЮУАЭС. Согласно выводам ГИЯРУ, материалами ОППБ энергоблока №3 ЮУАЭС подтверждена способность эксплуатирующей организации обеспечить при долгосрочной эксплуатации энергоблока защиту персонала, населения и окружающей среды в соответствии с требованиями норм и правил по ядерной и радиационной безопасности. Проектный срок эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС закончится 10 февраля 2020. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС, при условии подтверждения уровня их безопасности регулирующим органом, является признанной в мире практикой и позволяет сохранить существующий уровень энергогенерации в Украине.