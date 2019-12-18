В Евросоюзе рассказали, чего ожидают от переговоров по транзиту газа через Украину

В ЕС выражают надежду, что на переговорах удастся заключить политическое соглашение, которое будет охватывать все ключевые параметры будущего контракта по транзиту газа.

В Европейском Союзе заявляют, что рассчитывают на конструктивные трехсторонние переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия, которые состоятся 19 декабря в Берлине, относительно будущего транзита российского газа через территорию Украины.

Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Европейской комиссии по вопросам деятельности по защите климата и энергетики Тим Макфи, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

Он отметил, что трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины после 2019 года состоятся завтра, 19 декабря, в Берлине. По его словам, после переговоров ожидается пресс-конференция примерно в 19:30 (по киевскому времени).

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"Всё, что я могу сказать, что мы не можем спекулировать относительно того, какими будут итоги переговоров. Мы рассчитываем на конструктивную дискуссию, и мы рассчитываем на принятие политического соглашения, которое будет охватывать все ключевые параметры будущего контракта по транзиту", - заявил Макфи.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый договор о транзите газа с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Последние трехсторонние переговоры относительно транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.