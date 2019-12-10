Газовый транзит в "нормандском формате". О чем "договорились" Зеленский и Путин

В Париже, после трехлетнего перерыва, состоялись переговоры в «нормандском формате». За круглым столом собрались лидеры Германии, Франции, Украины и России. Обсуждался, в первую очередь, вопрос судьбы Донбасса. Но не обошлось и без «газовых» разбирательств. Они состоялись при первом личном контакте, в формате тет-а-тет, президентов России и Украины (до этого они несколько раз лишь общались по телефону).

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи заявил о сближении позиций нашей страны и РФ относительно заключения нового соглашения о транзите газа на лучших условиях, чем были до этих переговоров. Вопрос очень важный, так как 31 декабря текущего года заканчивается 10-летний транзитный «газовый» договор. На кону – имидж нашей страны как транзитера газа в Европу, а также миллиарды долларов поступлений в госбюджет.

«Я не могу пока ничего говорить, потому что нет пока договора [на транзит российского газа через территорию Украины после 2020 года], но я уверен, что у нас больше шансов его подписать на лучших условиях, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные несколько встреч, которые были принципиально без ответов», - заявил Зеленский.

По его словам, пока не время раскрывать все детали, но «речь не идет о контракте на один год». «То есть, речь идет о «сколько-то» лет, я так думаю, будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - на десяти годах… Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на десяти. Я думаю, что-то мы найдем посередине. Мне так кажется», - сказал Зеленский.

Кроме того, он подтвердил готовность Украины получать газ из России в счет погашения 3 млрд долларов долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Что касается дальнейшего обсуждения транзитного договора, то оно продолжится на уровне советников.

«Что касается газа, у нас была двусторонняя встреча. В рамках нашей «четверки» мы не обсуждали вопрос транзита газа. Во время двусторонней встречи с президентом РФ мы говорили об этом... Мы обсудили этот вопрос, начали. И мне кажется, что этот вопрос разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и так далее, детали договора транзита газа», - отметил Зеленский.

Позицию российской стороны обрисовал Путин, она остается прежней – 25% «скидка» на газ для промпотребителей, если Украина и Россия договорятся о «совместной честной работе». Видимо, «честная работа» - это обнуление претензий по Стокгольмскому арбитражу, о чем глава РФ уже не раз заявлял.

«Цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотированной цены - это обыкновенная экономическая логика», - добавил Путин.

Договорились договариваться, но время поджимает

Российские СМИ сразу же вбросили в информпространство массу новостей под заголовками – «Украина и Россия договорились по транзиту газа». Но наша сторона их утверждения развеяла.

Так, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в кулуарах Елисейского дворца заявил, что Украина и Россия не договорилась о подписании нового «транзитного» контракта.

«Мы договорились продолжать договариваться», - сказал он, добавив, что прошедшие переговоры были конструктивными, в дальнейшем их планируется продолжить как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

«И только после этого станет ясно, будет соглашение или нет», - подчеркнул Витренко.

Обнародовал в Facebook свое заявление и «Нафтогаз»: «Слушайте классика, а не читайте советских газет! Наша позиция: погашение «Газпромом» 3 млрд долларов долга, долгосрочный транзитный контракт с новым оператором ГТС по европейским правилам, существенные причины отказа от текущих арбитражных производств. Мы настроены на конструктивные переговоры, готовы на равноценные обмены и стремимся обезопасить Европу от нового газового кризиса. Но для этого нужна готовность другой стороны. Ничего нового по газу российская сторона в Париж не привезла. Мы тоже ничего нового по газу туда не привезли. Договорились продолжать договариваться. Приоритет - трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии».

Кстати, накануне «нормандского саммита» сделал заявление и глава НАК Андрей Коболев: «Украинская сторона всегда занимала и в этот раз занимает нашу стандартную позицию, которая нацелена на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива. Это, в первую очередь, наша ГТС, а также уже выигранный «Нафтогазом» кейс в Стокгольме и требования по текущим арбитражам в Стокгольме. Все эти позиции были учтены. И сегодня они также в очередной раз были озвучены российской стороне как наше видение ситуации».

Высказался по поводу «газовых переговоров и премьер-министр Алексей Гончарук: «Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с «газовой войной». Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища заполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток-2» не достроен. Нам нужен долгосрочный контракт. Мы подчеркнули, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом».

Также он отметил, что Украине удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации на Донбассе: «Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже».

Проглотив все заявления по поводу состоявшихся «газовых» переговоров, решился прокомментировать ситуацию и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он признал, что Украине и России не удалось выйти на решение «проблемы транзитного договора». Руководители газовых компаний и профильные министры продолжат работу по этой проблематике.

Так что же представляли собой газовые переговоры в Париже и чего ожидать Украине в дальнейшем?

Менять позицию недопустимо

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар считает, что «газовые» переговоры в Париже никаких изменений к лучшему не принесли. По его мнению, стратегия политического руководства Украины втягивать вопрос газа в «нормандский формат» была изначально неправильной.

«Этот вопрос, в принципе, в четырехстороннем формате и не обсуждался. Была категорическая позиция Германии не рассматривать газовый вопрос в формате «четырех». Она заключалась в том, что для обсуждения газовых вопросов есть другой формат, при участии Украины, России и представителей Еврокомиссии. Но, очевидно, в интересах правящего олигархата, который доминирует при определении политической линии, и пошли на российский алгоритм. Интерес России понятен – втянуть президента Украины в рассмотрение газового вопроса, и получить эффект в виде тех соглашений, которые устраивают Кремль. Прежде всего – контракт на прямой импорт газа, во-вторых, пусть даже не на год, как того хотели в Москве, а на пару-тройку лет - транзитный контракт. Правда, с непонятными объемами и тарифами. Именно поэтому на «газовые» вопросы так «витиевато» отвечал Зеленский», - отметил эксперт.

По его словам, как результат - российская сторона демонстрировала пропагандистскую открытость, но на самом деле, как и заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко, «договорились договариваться». В конечном счете, не президенты или министры ставят свои подписи в контракте, а главы хозяйствующих субъектов – «Нафтогаза» и «Газпрома». И это очень важно.

«Газовые» разногласия сохраняются. «Газпром» своих требований не снимает, «Нафтогаз» тоже не может отступить от заявленных позиций. «Именно поэтому заявление Зеленского мало чего стоит. Думаю, он уже это ощутил. Другое дело, что российской стороне удалось легализовать двухсторонний трек по газу. Теперь они будут указывать пальцем на встречу в Париже, что, дескать, нам нужно с Украиной договариваться дальше, причем на наших условиях. Пока все выглядит именно таким образом», - считает Гончар.

Он не исключает, что «что-то» подписать до 31 декабря, когда заканчивается контракт с Россией о транзите голубого топлива через ГТС Украины в Европу, могут. Но это будет успех российской стороны.

«Это - краткосрочный контракт с минимальными объемами и низкими тарифами. И это совершенно не то, что необходимо Украине. Для нас не может стоять вопрос транзита любой ценой – «что-то» подписать к Новому году. Думаю, что у руководства «Нафтогаза» хватит терпения, сопротивления и упорства, чтобы сохранить добытые в последнее время позиции и не поддаться политическому давлению, откуда бы оно не шло. Глава НАК Коболев уже заявил, что компания не собирается отказываться от принятой линии. Еще раз повторюсь, подписи под контрактом будет ставить не президент, а потом вся критика ляжет на плечи «Нафтогаза». История 2009 года все продемонстрировала. И нынешнее руководство компании хорошо изучило все тогдашние перипетии и сделало надлежащие выводы. Тем более, «Нафтогаз» образца 2009 года и 2019 года – большая разница. Именно поэтому Кремль и задействовал все рычаги политического давления на «Нафтогаз», используя политическую некомпетентность, отсутствие опыта новой управленческой команды, дабы надавить на НАК изнутри», - подытожил Гончар.

Если переговоры по «газовому» транзиту не закончатся новым контрактом с 1 января 2020 года, то, вероятно, стоит ожидать новой «газовой» войны с Россией. Глава НАК Коболев успокаивает – все под контролем. «Мне трудно предугадать действия «Газпрома». И мы в «Нафтогазе» всегда говорим, что с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово. Мы прошли очень сложный путь. И до 1 января следующего года завершим процесс отделения системы, так называемый анбандлинг. Новый независимый оператор, созданный, согласно европейским правилам, сертифицированный, согласно европейским правилам, будет готов к ведению операционной деятельности. Он уже существует. 1 января он покинет группу «Нафтогаз» - то есть, станет полностью независимым. Мы, со своей стороны, сделали все возможное, чтобы кризиса не было. И мы очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проделан в 2009 году, в 2006 году, когда был создан искусственный газовый кризис. Потому что на самом деле газовый кризис ничего хорошего для газового бизнеса в Европе не сделает. Это будет лишь очередным подтверждением, что газ - оружие, им пользуются как оружием и всем нужно держаться от газа подальше», - сказал Коболев.

До конца транзитного контракта остается пару недель. За это время и станет понятно, кто из «газовой» схватки выйдет победителем.

Нана Черная