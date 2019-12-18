Почему газ дешевеет, а цены на тепло не снижаются: объяснение от «Киевтеплоэнерго»

Отмечается, что Кабмин работает над вопросом создания возможности для корректировки тарифов на тепло в случае изменения цены на газ в любую сторону более чем на 10%.

В случае снижения цены на газ тарифы на отопление в столице останутся на прежнем уровне до мая 2020 года, поскольку в Украине не существует законодательного механизма, который позволяет поставщикам оперативно пересматривать тарифы для граждан.

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Об этом на брифинге заявил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, комментируя установление правительством гарантированной цены на газ для НАК «Нафтогаз Украины» на период с января по апрель 2020 года.

"По состоянию на сегодня ничего не изменится. Тариф на тепло будет действовать до мая 2020 года. Он должен оставаться неизменным. Независимо, газ подешевеет - тариф не изменится, газ подорожает - тариф не изменится. Учитывая конъюнктуру рынка, та цена, которая есть сегодня, не является гарантированной, например, на февраль", - сказал он.

Лопатин отметил, что в настоящее время в Украине есть определенная законодательная несогласованность, которая не позволяет поставщикам услуги предусмотреть возможность пересматривать тариф оперативно, учитывая изменение стоимости природного газа.

"На сегодняшний день наше предприятие не имеет возможности изменить тариф, который действует сегодня, ни в большую, ни в меньшую сторону. Коллизия в том, что единственный нормативный документ, которым предусмотрено тарифообразование, - это постановление Кабмина № 869 с последними изменениями. Исходя из этих изменений, изменение возможно только исключительно утвердив уже тариф на новую услугу по поставке тепловой энергии. Под ту систему координат, к которой подвязана отдельная абонентская плата и взносы», - пояснил он.

Представитель «Киевтеплоэнерго» отметил, что Кабинет министров, выполняя задание президента, работает над вопросом создания возможности для корректировки тарифов на тепло и централизованное отопление в случае изменения цены на газ в любую сторону более чем на 10%.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАК «Нафтогаз Украины» заявляли, что при текущих транспортных тарифах конечная гарантированная розничная цена на газ в январе-апреле 2020 года для нужд населения с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м против 8,5 грн за 1 куб. м в 1-м квартале 2019 года.

В конце ноября Кабинет министров принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.