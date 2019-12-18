Украина и Румыния заключили соглашение, которое разблокирует импорт газа через трансбалканский коридор

«Оператор ГТС Украины» и румынский «Трансгаз» подписали техническое соглашение для транспортировки газа по европейским правилам с 1 января 2020 года.

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынский оператор «Трансгаз» подписали соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами, что позволит с 1 января 2020 года транспортировать газ по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки и в обратном направлении 15,8 млн куб. м.

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Об этом говорится в сообщении «Оператор ГТС Украины» со ссылкой на информацию главы компании Сергея Макогона.

«Оператор ГТС Украины» и румынский «Трансгаз» подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это значит, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставок - из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову. То есть с 1 января в межгосударственной точке «Исакча1-Орловка1» будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м. в сутки и в обратном направлении 15,8 млн куб. м.

«Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ», - цитирует пресс-служба Макогона.

По информации пресс-службы, предварительные условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». По окончании этого контракта, с 1 января 2020 года, такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.

«Более того, новое соглашение создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если «Газпром» остановит транзит в Европу через территорию Украины. Уже в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственной точке «Исакча1-Орловка1», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» и оператор «Молдовагаз» совместно с операторами газотранспортной системы других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей газа на базе системы Трансбалканского трубопровода по направлению «юг-север» реверсом по трубопроводу "Транзит-1".