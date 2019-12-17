"Оператор ГТС Украины" прошел европейскую сертификацию - "Нафтогаз"

Таким образом, процесс отделения оператора ГТС вышел на финишную прямую.

Сегодня Секретариат Энергетического сообщества опубликовал положительное заключение по сертификации компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы страны.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы благодарны Секретариату Энергетического сообщества за скорейшее рассмотрение и положительное заключение о сертификации ОГТСУ. Это очень важный шаг к завершению анбандлинга. Украина в очередной раз продемонстрировала, что выполняет свои обязательства. Я уверен, что новый оператор украинской ГТС уже с 1 января 2020 года успешно начнет деятельность вне группы Нафтогаз", - цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Отмечается, что в соответствии с требованием, которым Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила предварительное решение о сертификации "Оператора ГТС Украины", компания сегодня подала в Нацкомиссию последние необходимые документы.

"Таким образом, процесс отделения "Оператора ГТС" вышел на финишную прямую. Сейчас сформированы все необходимые предпосылки для вынесения окончательного решения НКРЭКУ по сертификации ОГТСУ и относительно лицензирования компании на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа с 01.01.2020 года", - говорится в сообщении компании.

В "Нафтогазе" также отметили, что до начала работы нового оператора НКРЭКУ должна рассмотреть и окончательно утвердить соответствующие тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября НКРЭКУ одобрила решение о предварительной сертификации компании "Оператор ГТС Украины".

Справка УНИАН. Отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы.

Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.