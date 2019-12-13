Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту газа - Витренко

По его словам, пока рано говорить о согласованном варианте нового договора.

По итогу двусторонних переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом", которые состоялись в Вене, стороны договорились продолжить обсуждение вариантов продления транзита.

Читайте такжеГончарук: Украина готова к возможной "газовой войне" с Россией, долг не простим

Об этом в Facebook написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию", - написал Витренко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в "нормандском" формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит газа через территорию Украины.