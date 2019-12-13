"А у нас – газопровод": Зеленский ответил на фразу Путина "а у нас в квартире газ"

Он отметил, что газовый вопрос важен не только для Украины, но и для Европы, а шансы подписания контракта оценивает как высокие.

Украина имеет очень высокие шансы подписать новый контракт о транзите газа с Россией.

Об этом во время ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТСН.

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"А у нас в квартире газ", - сказала ведущая Наталья Мосейчук, вспоминая известный стих, который на брифинге по итогам встречи нормандской четверки процитировал президент РФ Владимир Путин.

"А у нас – газопровод. И в этом баланс", - ответил Зеленский с улыбкой.

Он отметил, что газовый вопрос важен не только для Украины, но и для Европы, а шансы подписания контракта оценивает как высокие.

"Вопрос сейчас главный - в терминах контрактов. Россия нам предложила сначала один год, а мы им немножечко больше - десять лет. Потом они нам предложили – три года, а мы предложили компромисс – десять лет снова", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры будут продолжаться, а вопрос транзита газа – чисто экономический.

"России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен. У нас – труба. В принципе, всем выгодно", - подытожил Зеленский.