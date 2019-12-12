Рада разблокировала подписание закона о рынке электроэнергии

Теперь закон может подписать председатель ВР и передать на подпись президенту.

Парламент отклонил постановление об отмене своего решения относительно принятия изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233-П).

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Как передает корреспондент УНИАН, за этот проект постановления авторства депутата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря проголосовали только 47 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к проекту постановления его автор отмечал, что при рассмотрении законопроекта в сессионном зале народные депутаты высказывали замечания по содержанию законопроекта. Однако на голосование был вынесен вопрос о признании проекта закона не требующим доработки.

Теперь, после отклонения постановления, председатель парламента может подписать изменения в закон о рынке электроэнергии и передать их на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии".

Изменениями, в частности, запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получает право ограничивать импорт электроэнергии.

Также в законопроекте учтена поправка, после которой "Энергоатом" будет продавать на свободном рынке 15% производимой электроэнергии.