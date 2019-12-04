Рада изменила закон о рынке электроэнергии - запретила импорт из России

По словам главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, внесенные в законопроект правки были поддержаны Секретариатом Энергетического сообщества.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым, в частности, предусматривается увеличение возможности госкомпании НАЭК «Энергоатом» продавать электричество на конкурентном рынке с 10% до 15%, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2233 проголосовали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что во время доработки законопроекта было подано 25 правок, из них 9 были поддержаны комитетом полностью или частично.

«Секретариат Энергетического сообщества поддержал предложенную комитетом версию законопроекта и правки, поддержанные на комитете», - сказал он.

По словам Геруса, одна из правок предусматривает невозможность импортировать электрическую энергию из Российской Федерации по двусторонним договорам. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получит право ограничивать импорт электроэнергии.

«Закон 2017 года разрешал импорт электроэнергии. В сентябре мы проголосовали за двусторонние договоры из России и Беларуси. Сегодня мы закрываем импорт из России по двусторонним договорам», - пояснил депутат.

Также в законопроекте учтена правка, после которой «Энергоатом» будет продавать на свободном рынке не 10% выработанной электроэнергии, как сейчас, а 15%. По мнению Геруса, это позволит госкомпании получать больше дохода и соответственно направить дополнительные средства на повышение зарплаты сотрудникам.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Верховная Рада одобрила законопроект №2233 в первом чтении.

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, докладывая по законопроекту, отметил, что документ позволяет урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке электроэнергии по «зеленому» тарифу, не допустить неконтролируемого роста цены электроэнергии, а также обязывает производителей электрической энергии подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» по ценам, которые не превышают предельные, чтобы исключить создание искусственных дефицитов.

Также законом предлагается до 1 июля 2023 года предоставить регулятору право устанавливать предельные цены на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке.

Регулятору также временно, до 1 апреля 2020 года, предоставляется право устанавливать тариф на отпуск электроэнергии производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

Также предусмотрено, что госпредприятие «Гарантированный покупатель» будет направлять разницу между доходами и расходами, которая возникла во время выполнения им специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу и по аукционной цене.