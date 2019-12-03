Месторождение Brent, давшее название сорту нефти, иссякнет в 2020 году - WSJ

Нефтяная смесь марки Brent будет продаваться, но в ней уже не будет нефти из одноименного месторождения.

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell в 2020 году прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море, которое дало название эталонной нефтяной смеси.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Самое известное в мире нефтегазовое месторождение - и основа мировых цен на нефть - иссякло... Закрытие ознаменует конец эпохи, поскольку отрасль смещает свое внимание на более мелкие нефтяные месторождения рядом с существующей инфраструктурой", - отмечают в издании.

При этом уточняют, что продажи смеси Brent продолжатся, но в ней уже не будет нефти из одноименного месторождения.

"Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет", - заявил вице-президент Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стив Фимистер.

Месторождение Brent находится в Северном море между Норвегией и Шотландскими островами. Открыто в 1971 году и с 1976 года разрабатывается компанией Royal Dutch Shell. Названо в честь утки - черной казарки (brent goose). Это месторождение было одним из крупнейших мире. Нефть залегала на глубине 140 метров. В 1982 году нефть поступала уже из четырех скважин - Alpha, Bravo, Charlie и Delta. Суточная добыча составляла более 500 000 баррелей. На пике популярности нефтедобычи марка Brent стала эталоном: стоимость других сортов нефти устанавливалась с учетом цены на нее.

В конце 1990-х годов нефтедобыча Brent упала и к эталону стали подмешивать нефть из других месторождений Северного моря. В частности Forties and Oseberg, Ekofisk, Troll. Royal Dutch Shell постепенно закрывала скважины и доля нефти из месторождения Brent в смеси сокращалась. В 2011 году закрыта Delta, в 2014-м - Alpha и Bravo. Согласно данным Royal Dutch Shell, сейчас доля нефти с Brent в составе смеси составляет только около 1%. В следующем году будет закрыта последняя скважина Charlie.