Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах энергетической безопасности

Среди ряда мероприятий также взаимодействие с институтами ЕС для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №874 / 2019 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 года «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности».

Текст документа обнародован на официальной странице интернет-представительства Офиса президента.

Согласно документу, контроль над выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета нацбезопасности.

Кроме того, этим указом Зеленский признал утратившими силу указы предыдущего президента Украины от 1 мая 2014 года № 448 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 года «О состоянии обеспечения энергетической безопасности в связи с ситуацией по поставкам природного газа в Украину»; от 14 ноября 2014 года № 876 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года «О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложных мерах по устойчивому проведению отопительного сезона 2014/2015 года».

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В решении СНБО, которое введено в действие этим указом, поручено, в частности Кабинету министров Украины:

внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты относительно актуализации положений общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, предусмотрев меры по наращиванию объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений, до 1 апреля 2020 года; создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза по созданию и поддержке таких запасов до 1 апреля 2020 года; новой редакции Кодекса Украины о недрах, предусмотрев в том числе положения по защите национальных интересов в шестимесячный срок.

Правительству поручено также: безотлагательно утвердить финансовый план акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на 2019 год, в частности с учетом требований Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019», и в месячный срок - финансовый план акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на 2020 год; обеспечить пересмотр до 1 апреля 2020 года энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, эффективность, конкурентоспособность» и мероприятий по ее реализации; принять до 1 января 2020 года исчерпывающие меры для погашения задолженности и выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий государственной формы собственности, предотвращения возникновения такой задолженности в будущем, а также по заключению договоров по реализации и отгрузки угля, который накопился на складах таких угледобывающих предприятий.

Среди ряда других поручений Кабмину также поручено проработать до 1 июля 2020 года вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок.

Должны быть также приняты меры во взаимодействии с институтами Европейского Союза для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Также решение СНБО предусматривает предложение Антимонопольному комитету расследовать возможные нарушения закона о защите экономической конкуренции в сфере энергетики, а Счетной палате - усилить контроль над эффективностью использования бюджетных средств в рамках энергетических программ.

Речь идет также о создании Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности как консультативного органа СНБО.