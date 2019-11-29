На Харьковщине запустили новую газовую скважину

Начальный суточный дебит газа составил 200 тысяч кубометров.

Частная компания "Укрнефтебурение" (УНБ) освоила новую скважину на Сахалинском газоконденсатном месторождении в Харьковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрнефтебурение" освоило скважину №48. При испытании горизонта В-22 получен коммерческий приток газа и конденсата, начальный суточный дебит газа составил 200 тысяч кубометров, а конденсата - 20 тонн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что скважина пробурена с помощью бурового станка Уралмаш 4Е, оснащенного триплексной насосной группой и современной системой очистки, глубина скважины составила 4850 метров.

Генеральным подрядчиком при строительстве скважины выступила "Буровая компания Укрбурсервис". В процессе бурения и крепления задействована продукция и услуги ряда зарубежных компаний: Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, Smith Bits, Weatherford, LGH Inc.

Сообщается, что компания "Укрнефтебурение" планирует в ближайшее время освоить еще одну скважину.

Также ожидается, что добыча по результатам 2019 года превысит показатель прошлого года как минимум на 30%.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году "Укрнефтебурение" в целом по Сахалинскому месторождению увеличило добычу газа на 32% - до 714 миллионов кубометров, и конденсата – на 60%, до 80 тысяч тонн.

Справка УНИАН. "Укрнефтебурение" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Компания с 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Основные направления деятельности – это добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 23 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатируются еще 10 газоконденсатных скважин.