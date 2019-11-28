Коболев назвал дату слушаний по еще двум жалобам «Газпрома» на решения Стокгольмского арбитража

Арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования.

Слушания в апелляционном суде округа Свеа в Стокгольме по заявлению «Газпрома» об обжаловании решения Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа должны состояться в феврале 2020 года, а слушания апелляции на решение по транзитному контракту запланированы на осень.

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Об этом Facebook написал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Устные слушания по делу о заявлении «Газпрома» об обжаловании второго арбитражного решения (окончательное в деле по купле-продаже газа) должны быть рассмотрены в феврале 2020 года. Слушания по апелляции на третье решение (по транзитному контракту) запланированы на осень следующего года», - написал Коболев.

Он отметил, что арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования.

«Такие решения теряют силу только в случае удовлетворения апелляции, и не раньше», - добавил глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2019 года «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» апелляцию по первой жалобе российского монополиста на решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года.

В этом решении полностью отменялись требования «Газпрома» о положении контракта «бери или плати», что освобождает Украину от обязательства платить «Газпрому» 80 млрд долларов.